Sono venti in un secolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono venti in un secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUSTRI

Significato/Curiosita : Sono venti in un secolo

"anni venti" rimanda qui. se stai cercando gli anni venti del ventunesimo secolo, vedi anni 2020. gli anni 1920, comunemente chiamati anni venti, sono il...

Annos" andrà inteso come: tre lustri + gli anni esplicati (5x3 15anni +4 = 19). ^ 365 × 5; non ci sono anni bisestili in un lustro a cavallo di un inizio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; venti; secolo; Un saluto che in origine significava sono schiavo tuo; sono più o meno fluidi; Che sono entrati nella leggenda; sono i fiocchi rosa; venti lato e luminoso; Apparecchio per la venti lazione; Incassi, proventi ; Insenature al riparo dai venti ; Gli scrittori del secolo XIV; Il secolo dei Lumi; Eretici del II secolo ; Un decimo di secolo ; Cerca nelle Definizioni