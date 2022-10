Lo sono le venete quanto le pugliesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le venete quanto le pugliesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ITALIANE

Significato/Curiosita : Lo sono le venete quanto le pugliesi

Corso del xviii secolo gli intellettuali pugliesi, a differenza di quanto avvenuto a napoli e a milano non si sono fatti conquistare dai principi dell'illuminismo...

Grafico delle elezioni politiche italiane sistema politico della repubblica italiana storia della repubblica italiana altri progetti wikisource wikinotizie... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

sono cinque per mano; Un locale in cui si possono ordinare cappuccini; sono guide turistiche in città; Le gazzelle lo sono dei leoni; Le venete di Rialto e della Giudecca; Sono famose le sue Mura venete ; Il massiccio delle Prealpi venete con monte Palon; __ venete : C'è il Pasubio; Ragazzino alquanto irrequieto; Lo dice chi non dice quanto ; Lo è tanto un piatto quanto un bicchiere; Riassume quanto è stato fatto nel cantiere sigla; Tipici prodotti da forno pugliesi ; Prodotti da forno tondi pugliesi ; Piccoli anelli di grano croccanti pugliesi ; pugliesi di Bitonto o Altamura;