Lo sono le eminenze che restano nell ombra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le eminenze che restano nell ombra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GRIGIE

Significato/Curiosita : Lo sono le eminenze che restano nell ombra

Cui il grande successo dell'opera in realtà ha contribuito a mettere in ombra l'eliocentrismo. la teoria eliocentrica venne poi riscoperta e approfondita...

Lavanderia sulla strada, quindi le macchie non erano evidenti sulle divise grigie più scure rispetto alle divise bianche indossate dalla squadra di casa.... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con sono; eminenze; restano; nell; ombra; sono cinque per mano; Lo sono le venete quanto le pugliesi; Un locale in cui si possono ordinare cappuccini; sono guide turistiche in città; Miscela i cui componenti restano separati; restano alla fine di un pasto; Prestano la voce ai divi; Lo fa dondolare il sagrestano ; Si può cercare nell uovo; Svantaggio nell ippica; Il giovane che ama Fiordiligi nell Orlando furioso; Mattonell a decorativa; Ingombra nte, massiccio; Avvolti nell ombra ; Macchinare nell ombra ; L adombra mento di un corpo celeste; Cerca nelle Definizioni