Lo sono due uomini nati nello stesso anno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono due uomini nati nello stesso anno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COETANEI

Significato/Curiosita : Lo sono due uomini nati nello stesso anno

Un anno bisestile è un anno solare in cui avviene la periodica intercalazione di un giorno aggiuntivo nell'anno stesso, un accorgimento utilizzato in...

Caratteristico della socialità adolescenziale è quello della solidarietà con i coetanei, sia nelle circostanze in cui uno ha bisogno dell'altro fino a portare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

