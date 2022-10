Sono cinque per mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono cinque per mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DITA

Significato/Curiosita : Sono cinque per mano

Questo tramite il polso. comprende cinque dita, che costituiscono la parte più predisposta al senso tattile. la mano è il primo strumento del genere umano...

Il dito (pl. dita o diti) è una delle estremità articolari delle mani e dei piedi dell'essere umano o degli animali. la presenza delle dita caratterizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

