Secondari, trascurabili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondari, trascurabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Secondari, trascurabili

Possibili ma litigiosi, in italia oggi, 3 marzo 2021, p. 2. «un non trascurabile segmento centrista è parzialmente diviso al proprio interno. calenda...

Ogni singolo bene fornisca le stesse utilità marginali per euro di spesa. il principio di utilità marginali uguali per euro di spesa per ciascun bene afferma...