Scure come la pece - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scure come la pece. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NERE

Significato/Curiosita : Scure come la pece

Fiamme gialle. pece: è un miscuglio di pece greca e catrame e serve per impeciare lo spago; questa operazione è eseguita tenendo in mano la pece e facendo...

néré – comune francese nère – fiume francese, affluente del louge nère – fiume francese, affluente del sauldre mitchell nere – calciatore indonesiano rully... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con scure; come; pece; Le grotte più oscure ; Rende le ciglia più scure , folte e allungate; Arma simile alla scure ; Oscure , tetre; Rossa come può esserlo una capigliatura; Lieto e ridente come un paesaggio; Prefisso come endo; Emesso come un respiro; Colorata come la pece ; Tinta con la pece ; Cerca nelle Definizioni