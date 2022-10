Sassi arrotondati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sassi arrotondati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CIOTTOLI

Acciottolato è un tipo di pavimentazione per esterni eseguita con sassi arrotondati, noti anche come ciottoli, da cui il nome. il materiale reperibile...

Moderno, arredi urbani, aree verdi. si possono trovare ciottoli di marmo, porfido e granito. i ciottoli sono usati anche in vialetti da percorrere a piedi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

