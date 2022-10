Un saluto che in origine significava sono schiavo tuo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un saluto che in origine significava sono schiavo tuo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CIAO

Significato/Curiosita : Un saluto che in origine significava sono schiavo tuo

Gru dei docks in segno di saluto. la royal artillery sparò i 21 colpi di saluto dovuti a un capo di governo e la raf lo salutò con un volo coreografico...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bella ciao (disambigua). bella ciao è un canto popolare italiano dedicato alla resistenza italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

