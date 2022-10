Riempiono la biblioteca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riempiono la biblioteca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIBRI

Significato/Curiosita : Riempiono la biblioteca

riempiono scuole, biblioteche e librerie. il livello di adulazione può raggiungere vette che appaiono assurde agli estranei: ad esempio, durante la rivoluzione...

Vedi libro (disambigua). disambiguazione – "libri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi libri (disambigua). un libro è un insieme di fogli... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con riempiono; biblioteca; Le api che riempiono di miele le cellette; Si riempiono di studenti; Si riempiono di spesa; Si riempiono d acqua alle cinque; Nota biblioteca di Milano; biblioteca Malatestiana In giro per il mondo; Lavora in biblioteca ; Quello di biblioteca è un patito della lettura; Cerca nelle Definizioni