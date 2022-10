Rendono pesante il sacco della Befana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendono pesante il sacco della Befana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DONI

Significato/Curiosita : Rendono pesante il sacco della befana

Grotta grattara è parte integrante della storia e del folklore, perché essa nella leggenda è la sede della befana (“a vecchia strina”), protagonista di...

Cristiano doni (roma, 1º aprile 1973) è un ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. è il miglior marcatore nella storia dell'atalanta con 112 reti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

