Renata, ex presidentessa della regione Lazio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Renata, ex presidentessa della regione Lazio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : POLVERINI

Significato/Curiosita : Renata, ex presidentessa della regione lazio

Separato per la sanità. la polverini è appoggiata anche dall'unione di centro, da la destra, e da una lista civica per polverini. per via dell'esclusione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con renata; presidentessa; della; regione; lazio; Grande avidità, brama sfrenata ; Garantisce la massima sicurezza in caso di una brusca frenata ; Canta Serenata rap; Passione sfrenata ; L'Anna Maria presidentessa Rai dal 2012 al 2015; La Dilma presidentessa del Brasile tra 2011 e 2016; Isola più grande della Polinesia Francese; Il Dimitri inventore della tavola degli elementi; Videogioco di realtà aumentata della Niantic; Un apparente restringimento della colonna; regione lombarda fra Milano e il Lago di Como; Con Alpi e Costa Azzurra forma regione francese; Una regione somala; Una storica regione d oltralpe; È colpito dalla fibrillazio ne; Bricco da prima colazio ne; Popolazio ne nativa americana dell attuale Texas; Popolazio ne nativa americana dell attuale Texas; Cerca nelle Definizioni