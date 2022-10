Relativo alla pittura della natura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo alla pittura della natura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PESAGGISTICO

Significato/Curiosita : Relativo alla pittura della natura

Ritrovamenti relativi soprattutto alla pittura funeraria, la pittura etrusca costituisce oggi uno dei più importanti patrimoni pittorici dell'umanità relativo all'antichità...

Altre definizioni con relativo; alla; pittura; della; natura; relativo alle nozioni fondamentali di una disciplina; relativo ad un diffuso testo sacro; relativo all osso più lungo del corpo umano; relativo ai... primati del clero; È bagnata dalla Garonna; Un aiuto alla scienza; Infedele alla regola; Così è l assemblea alla quale non manca nessuno; In pittura lo sono l affresco, il pastello, l olio; Fantastica... come la pittura di Dalì; Il periodo del paleolitico in cui si sviluppò la pittura parietale; Una pittura monocroma fra; Rendono pesante il sacco della Befana; Nativi della capitale siriana; Un tratto sabbioso della spiaggia; Tale è la secrezione dell unto della pelle; Inclinazione natura le; Quella natura le è detta anche caucciù; Parte della storia natura le; In mezzo all insenatura ; Cerca nelle Definizioni