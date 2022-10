Relativi a un dato della mappa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativi a un dato della mappa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : LATITUDINALI

Georeferenziazione si intende l'attribuzione a un dato di un'informazione relativa alla sua ubicazione geografica, in relazione a un particolare sistema geodetico di...

La latitudine (dal latino latitudo, -inis = larghezza) è la coordinata geografica che specifica quanto la posizione di un punto sulla superficie terrestre...

