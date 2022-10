Regione storica greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione storica greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Regione storica greca

La macedonia è una regione storica e geografica della penisola balcanica situata nell'europa sud-orientale. i suoi confini sono mutati in modo considerevole...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi elide (disambigua). l'elide (in greco: ea, traslitterato: elèia; in greco antico: ,...