Regione cinese famosissima per il gioco d azzardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Regione cinese famosissima per il gioco d azzardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MACAO

Significato/Curiosita : Regione cinese famosissima per il gioco d azzardo

Altri significati, vedi macao (disambigua). coordinate: 22°10'00n 113°33'00e / 22.166667°n 113.55°e22.166667; 113.55 macao (afi: /ma'kao/; in cinese... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

