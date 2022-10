Si realizza su tela - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si realizza su tela. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIPINTO

Significato/Curiosita : Si realizza su tela

E si stima sia avvenuta verso il xiii secolo. era prodotto soprattutto a catanzaro, a genova, a firenze, a venezia e a lucca. si realizza a telaio con...

Dipinge è detto pittore o pittrice, mentre il prodotto finale è detto dipinto. si può chiamare anche quadro solo quando realizzato su un supporto mobile... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

