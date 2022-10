Si può parla ma anche usa per parlare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può parla ma anche usa per parlare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LINGUA

Significato/Curiosita : Si puo parla ma anche usa per parlare

a (laléo), parlare, indica il "parlare in altre lingue"; più precisamente, per glossolalia si intende: la pronuncia di ciò che può essere o una lingua...

lingua – organo degli apparati digerente e fonatorio, interno alla bocca lingua – alimento umano lingua – forma storicamente determinata in cui si manifesta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

