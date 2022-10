Può esserlo un terreno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può esserlo un terreno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ARGILLOSO

Significato/Curiosita : Puo esserlo un terreno

Le proprietà fisiche del terreno sono un insieme di caratteristiche del terreno derivate in parte dal suo stato fisico e in parte dalla sua natura chimica...

Un terreno argilloso o pesante o compatto, in agronomia, è un suolo la cui tessitura è composta da oltre il 18% in argilla sul totale della terra fine... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con esserlo; terreno; Possono esserlo i gas; Stretti come possono esserlo dei pantaloni; Non possono esserlo i capelli molto corti; Può esserlo la discussione; terreno dei climi freddissimi sempre gelato; Un terreno occupato da piante come l Arundo donax; Piano che rispetto al terreno forma un angolo; Differenzia le squadre sul terreno ; Cerca nelle Definizioni