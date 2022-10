Punto d appoggio di una leva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Punto d appoggio di una leva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FULCRO

Significato/Curiosita : Punto d appoggio di una leva

leva della sicura funziona come "abbatticane" e poi torna in posizione di tiro. d (doppia-azione): variante d.a.o. in sola doppia-azione, senza leva sicura...

Il fulcro, in fisica, è l'elemento di appoggio della leva che ne permette il movimento. più in generale si intende per fulcro il punto di una leva con... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con punto; appoggio; leva; punto dell orbita lunare più vicino alla Terra; Il punto più in mezzo; Un punto d ancoraggio; Il punto più a settentrione di tutti; Un morbido appoggio per la testa; Un appoggio per ceppi ardenti; Ripiano d appoggio ; Piano d appoggio fuori dalla finestra; Solleva turbini di sabbia nel deserto; Un luogo di alleva mento o coltura; Solleva to in cima con funi; Una virgola sopraeleva ta; Cerca nelle Definizioni