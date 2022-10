Principio evidente di per sé - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Principio evidente di per sé. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASSIOMA

Significato/Curiosita : Principio evidente di per se

Nella sua forma più generale di indeterminismo quantico resta un principio d'assoluta generalità che, al pari del principio di relatività, risulta fondamento...

Disambiguazione – se stai cercando la definizione in matematica, vedi assioma (matematica). un assioma, in epistemologia, è una proposizione o un principio che è...

