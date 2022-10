Prefisso come endo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso come endo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : INTRA

Significato/Curiosita : Prefisso come endo

(spesso sono più lunghi dei prefissi), la derivazione, di solito, è latina o greca. suffissi della lingua italiana prefisso derivazione (linguistica) composizione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi intra (disambigua). intra è una frazione del comune di verbania nella provincia del verbano-cusio-ossola... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Lo è il prefisso ri; prefisso che indica una ghiandola del collo; Il prefisso che vale 6; prefisso che vale 6; Lieto e ridente come un paesaggio; Emesso come un respiro; come i buoni orologi; Energertiche come i cibi; Si scendo no e si salgono; Rendo no pesante il sacco della Befana; Lavora divertendo ; Scrisse Splendo re e morte di Joaquin Murieta;