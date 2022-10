Politicamente è divisa fra i Paesi Bassi, la Germania e la Danimarca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Politicamente è divisa fra i Paesi Bassi, la Germania e la Danimarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRISIA

Significato/Curiosita : Politicamente e divisa fra i paesi bassi, la germania e la danimarca

Politica nei balcani e per l'assenso dato all'apertura delle ostilità della germania contro la russia nel 1914, è considerato fra i principali responsabili...

frisia – provincia dei paesi bassi frisia – circondario della bassa sassonia (germania) frisia – regione storica che occupa la fascia costiera del mar... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

