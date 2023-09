Piena d aria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piena d aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ENFIA

Altra risposta : GONFIA

Significato/Curiosita : Piena d aria

"aria condizionata" rimanda qui. se stai cercando il programma di radio 2, vedi aria condizionata (programma radiofonico). il condizionatore d'aria è... Elvo nei prossimi cinque anni. nei primi 100 giorni del nuovo governo l'enfia (l'imposta sugli immobili) è diminuita al 22%, viene varata una nuova legge... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

