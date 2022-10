Piccoli roditori in laboratorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli roditori in laboratorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PORCELLINI D INDIA

Significato/Curiosita : Piccoli roditori in laboratorio

"roditore" deriva dal verbo latino rodere ("rosicchiare"), in riferimento all'abitudine che accomuna tutti gli appartenenti all'ordine. i roditori a...

La cavia domestica (cavia porcellus pallas, 1776) o porcellino d'india, è un roditore originario del sudamerica. usata inizialmente da robert koch e altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

