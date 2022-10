La pianta da cui si estrae la gomma arabica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pianta da cui si estrae la gomma arabica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACACIA

Significato/Curiosita : La pianta da cui si estrae la gomma arabica

Con formula c20h32o4 gomma (simile alla gomma arabica) 30–36% acido 3-acetil-ß-boswellico (boswellia sacra) acido a-boswellico (da estratti di boswellia...

Disambiguazione – se stai cercando piante omonime, vedi acacia (disambigua). acacia mill., 1754 è un genere di piante della famiglia delle mimosaceae... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

