Periodico che contiene scritti considerati già pubblicati da altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodico che contiene scritti considerati già pubblicati da altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIGEST

Significato/Curiosita : Periodico che contiene scritti considerati gia pubblicati da altri

Il manifesto del partito comunista fu scritto da karl marx e friedrich engels fra il 1847 e il 1848 e pubblicato a londra il 21 febbraio 1848. la prima...

Il digest è un formato editoriale ridotto rispetto a quello di una rivista convenzionale ancorché maggiore di quello di un libro tascabile. il suo rapporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

