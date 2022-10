Per lavorare può usare reti e canne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per lavorare può usare reti e canne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 9 lettere : PESCATORE

Significato/Curiosita : Per lavorare puo usare reti e canne

La -u finale è ben distinta (e da essa si risale a un dittongo o a una coda nasale velare in cinese). la pulsantiera si può usare anche per aiutarsi a fare...

Vedi pescatore (disambigua). disambiguazione – "pescatori" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pescatori (disambigua). il pescatore è colui... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

