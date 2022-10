Ha per capitale Helena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Helena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONTANA

Significato/Curiosita : Ha per capitale helena

Di "helena" (battendo il nome "tomah" per soli due voti). un tentativo di pianificazione della costruzione della città di helena fu effettuato per la prima...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi montana (disambigua). il montana (in inglese ascolta[·info], [mn'tæn]) è uno stato federato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

