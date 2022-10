Parti del giorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parti del giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ORE

Significato/Curiosita : Parti del giorno

Costituita dal dì e dalla notte, come unità di misura del tempo, ha diverse accezioni. il giorno siderale o giorno sidereo è il tempo che intercorre tra due passaggi...

La liturgia delle ore è la preghiera ufficiale della chiesa cattolica. consiste nel canto di salmi, cantici e inni, con l'aggiunta di preghiere e letture... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con parti; giorno; parti ta a tennis; parti cella di elementi chimici; Fu il parti to di La Malfa; parti colare tessuto di lana o di cotone; Il giorno in cui hanno sempre inizio i buoni propositi; Segnare il giorno ; Ha la camera da letto in soggiorno ; L epilogo del giorno ; Cerca nelle Definizioni