Parte dell impianto elettrico che evita folgorazioni accidentali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte dell impianto elettrico che evita folgorazioni accidentali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PRESA DI TERRA

Significato/Curiosita : Parte dell impianto elettrico che evita folgorazioni accidentali

Inserito in un dispositivo detto presa elettrica. per motivi di sicurezza, il lato costantemente sotto tensione è sempre la presa (o femmina) mentre è la spina... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

