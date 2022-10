Parte dell encefalo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parte dell encefalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IPOTALAMO

Significato/Curiosita : Parte dell encefalo

L'encefalo (dal greco fa, enképhalos, "dentro la testa", composto di , en, "in" e ea, kephalè, "testa") è quella parte del sistema nervoso...

A sua volta si prolunga nell'ipofisi. il rapporto tra ipotalamo e ipofisi è detto asse ipotalamo-ipofisario e collega il sistema nervoso al sistema endocrino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con parte; dell; encefalo; parte dell impianto elettrico che evita folgorazioni accidentali; Ne fanno parte i siti non indicizzati ing; Fa parte del corpo non docente della scuola; Passare da parte a parte ; Un primo tipico dell a cucina genovese; Parte dell impianto elettrico che evita folgorazioni accidentali; Lo seguono le lancette dell a sveglia; Isola più grande dell a Polinesia Francese; Costituisce la parte inferiore del diencefalo ; Lo strato esterno dell encefalo ; Tre lettere per elettroencefalo gramma; Elettro-encefalo -Gramma; Cerca nelle Definizioni