Parassiti della polvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parassiti della polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACARI

Significato/Curiosita : Parassiti della polvere

Ancorandole saldamente al fusto del pelo. in seguito all'infestazione, tali parassiti svolgono la loro attività ematofagica provocando il tipico quadro clinico...

Disambiguazione – "acari" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi acari (disambigua). gli acari (acarina) sono una sottoclasse di aracnidi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

