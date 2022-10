Ospita piante rare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ospita piante rare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ORTO BOTANICO

Significato/Curiosita : Ospita piante rare

Villa malfitano whitaker: progettato da emilio kunzmann, il giardino ospita piante rare provenienti da paesi come tunisia, sumatra e australia e un vivaio...

L'orto botanico di roma è situato alle pendici del gianicolo, nell'antico parco di villa corsini, un tempo residenza di cristina di svezia. la struttura... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con ospita; piante; rare; ospita rono Tasso; Una zona che può essere inospita le o deserta; ospita alle porte di Milano un recente ed esteso centro commerciale; ospita no un famoso Acquario; Le piante piene zeppe di more; La tecnica giapponese di coltivare piante nane; Un terreno occupato da piante come l Arundo donax; Vi si vendono piante medicinali; Per lavorare può usare reti e canne; Tessuto la cui trama lo fa sembrare trapuntato; Comprare dall estero; Instillare, ispirare ; Cerca nelle Definizioni