Opinione che si oppone alla religione ufficiale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opinione che si oppone alla religione ufficiale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ERESIA

Significato/Curiosita : Opinione che si oppone alla religione ufficiale

Corrente di pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia all'ingerenza degli ecclesiastici...

Dell'enciclopedia italiana. giuseppe de luca, eresia, in enciclopedia italiana, istituto dell'enciclopedia italiana, 1932. eresia, in dizionario di storia, istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

