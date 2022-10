Oggetto volante non identificato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggetto volante non identificato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : UFO

Significato/Curiosita : Oggetto volante non identificato

volant non identifié o appunto oggetto volante non identificato). nel senso letterale e proprio del termine, un ufo è un oggetto volante di cui non è...

Cercando altri significati, vedi ufo (disambigua). un oggetto volante non identificato (ovni) noto anche con l'acronimo inglese ufo (unidentified flying object... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

