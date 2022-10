Li ha nudi chi è scalzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li ha nudi chi è scalzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Li ha nudi chi e scalzo

"nudo", "scoperto" e foot, "piede"; lett. "a piedi nudi"). per migliaia di anni gli uomini hanno vissuto prevalentemente scalzi. in epoca antica era...

Se stai cercando il programma televisivo italiano, vedi tutti in piedi!. tutti in piedi (tout le monde debout) è un film franco-belga del 2018 scritto,...