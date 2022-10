Non cotta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non cotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CRUDA

La panna cotta è un tipo di budino italiano, ottenuto unendo panna e zucchero, insaporendoli con i semi di una bacca di vaniglia e aggiungendo della colla...

La carne cruda all'albese o albese (albèisa in piemontese), è un tradizionale antipasto tipico delle langhe ma diffuso in tutto il piemonte. si pensa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con cotta; Inerenti alla fabbricazione di oggetti di terracotta ; Dolce che i Siciliani preparano con la ricotta ; Una pregiata terracotta ; Le lievi scotta ture le provocano sulla pelle;