Da il nome a un famoso canale egiziano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Da il nome a un famoso canale egiziano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SUEZ

Significato/Curiosita : Da il nome a un famoso canale egiziano

Icona del cinema egiziano viene considerata spesso anche faten hamama. altra importante attrice, ma anche cantante del cinema egiziano fu shadia (1931-2017)...

30°42'18n 32°20'39e / 30.705°n 32.344167°e30.705; 32.344167 il canale di suez (in arabo: , qanat al-suways) è un alveo artificiale navigabile... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

