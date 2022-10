Nave per merci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nave per merci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARGO

Significato/Curiosita : Nave per merci

Una nave mercantile è una nave adibita al trasporto di merci e passeggeri, che quindi costituiscono il carico utile della nave stessa. la tabella riporta...

cargo – film del 1981 diretto da serge dubor cargo – film del 1990 diretto da françois girard cargo – film del 2006 diretto da clive gordon cargo – film... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con nave; merci; Il proprietario di una nave ; L addetto alle telecomunicazioni sulla nave ; La nave del deserto; nave che prestò soccorso ai naufraghi del Titanic; Enorme cassone metallico per il trasporto di merci ; Grosso veicolo per il trasporto di merci ; Ospita alle porte di Milano un recente ed esteso centro commerci ale; Esercizio commerci ale da spiaggia; Cerca nelle Definizioni