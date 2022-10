Nativi della capitale siriana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativi della capitale siriana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DAMASCHINI

Significato/Curiosita : Nativi della capitale siriana

Soprannominata la "capitale del nord". seconda città per popolazione della attuale siria, dopo la capitale damasco, essa fece a lungo parte della jazira (oggi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi damasco (disambigua). damasco (in arabo: , dimashq) è la capitale della siria. città storica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

