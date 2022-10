Motivo decorativo raffigurante un festone di frutti fiori e foglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Motivo decorativo raffigurante un festone di frutti fiori e foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ENCARPO

Significato/Curiosita : Motivo decorativo raffigurante un festone di frutti fiori e foglie

Reggono putti alati. una serie di fasce marmoree recanti fitti intarsi raffiguranti festoni floreali e intrecci di foglie d'acanto creano l'effetto concavo...

L'encarpo, in architettura è un motivo decorativo costituito da un festone di fronde, frutti e fiori, presente ad esempio nel fregio ionico. è chiamato... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con motivo; decorativo; raffigurante; festone; frutti; fiori; foglie; Un falso motivo per fare ciò che si vuole davvero; La tensione dell emotivo ; Lo è chi percepisce in modo più emotivo ; Effetto, motivo ... poco comune; Gingillo, oggetto meramente decorativo ; Nodo decorativo fatto con un nastro; Vano di passaggio decorativo in giardino; Cristallo decorativo a imitazione del diamante; frutti dalla buccia giallastra; Dolci frutti con nocciolo a siluro; frutti che si mangiano freschi o secchi; Si ottiene da questi frutti ; Il rapper Marco fiori to autore di Cose preziose; A Roma c è quello de fiori ; fiori sce ad alta quota; Nell _ di Giuda i fiori appaiono prima delle foglie; Ha foglie curative; Un mese in cui cadono le foglie ; Bosco di alberi altissimi dalle foglie ovali; foglie tto intermedio dell embrione; Cerca nelle Definizioni