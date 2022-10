Un metallo molto duro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un metallo molto duro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IRIDIO

Significato/Curiosita : Un metallo molto duro

Il widia, anche conosciuto come carburo cementato, carboloy o metallo duro, è un materiale utilizzato nelle lavorazioni meccaniche consistente di particelle...

In condizioni di elevata usura. l'iridio è ritenuto essere il metallo più resistente alla corrosione. il nome iridio deriva dal latino iridium da iris... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con metallo; molto; duro; Un metallo per curare i disturbi dell umore; Un metallo da podio olimpico; metallo per anelli nuziali; Un metallo per pentole; Si dice di questioni che si trascinano da molto tempo; Fango molto bagnato; Genere musicale molto cadenzato; Una borsa molto piccola fra; Lo stile duro di certi romanzi gialli americani; Farina di grano duro ; È duro mandarlo giù; Una farina grossolana di grano duro ; Cerca nelle Definizioni