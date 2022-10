Mandare fuori vapori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mandare fuori vapori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SFIATARE

Significato/Curiosita : Mandare fuori vapori

Di un secondo vapore, che il direttore confermava, mettendogli a disposizione anche il lombardo; si trattava di due dei migliori vapori – sugli otto totali–...

Che consentiva ai gas di fognatura, comprese le particelle di virus, di sfiatare nella stanza. i ventilatori dei bagni hanno esaurito i gas e il vento ha... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con mandare; fuori; vapori; Il tasto per mandare indietro il film; mandare in visibilio; mandare per posta; Rimandare al mittente; Il poliziotto privato fuori della banca; Al di fuori , all aria aperta; Una moto da fuori strada; L emettere saliva fuori controllo dalla bocca; Inspirare fumi tossici o vapori curativi; Le aperture per lo sfogo di vapori ; Emettere vapori , odori, respiri; vapori della putrefazione per scopi energetici; Cerca nelle Definizioni