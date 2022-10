Si manda giù per dissetarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si manda giù per dissetarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIBITA

Significato/Curiosita : Si manda giu per dissetarsi

Una bibita (in inglese soft drink) è un tipo di bevanda analcolica a base di acqua naturale o acqua gassata con carbonato di sodio (comunemente detta soda)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con manda; dissetarsi; manda re fuori vapori; Un leggero velivolo radiocomanda to; Comanda nte; Rospi da.. manda r giù; Si fa per dissetarsi ; dissetarsi ... come una bestia; dissetarsi ; Posto per dissetarsi ;