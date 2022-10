Leonida che fondò il premio Viareggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leonida che fondò il premio Viareggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REPACI

Significato/Curiosita : Leonida che fondo il premio viareggio

Colantuoni, fondò il premio viareggio, del quale è stato presidente fino alla morte. leonida rèpaci nacque a palmi, in provincia di reggio calabria, il 5 aprile...

Antifascista italiano. fratello dell'avvocato e politico francesco repaci, e zio di antonino repaci magistrato e scrittore, nel 1929, insieme a carlo salsa e alberto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

