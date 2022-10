Lavoratore assunto con contratto a termine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavoratore assunto con contratto a termine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRECARIO

Significato/Curiosita : Lavoratore assunto con contratto a termine

Giuridico il termine è infatti un elemento accessorio del contratto di lavoro subordinato. ciò che lo distingue dal contratto di lavoro a tempo indeterminato...

Incertezza che si protrae, involontariamente, per molto tempo. viene da precario (colui che deve pregare qualcuno per ottenere qualcosa), un contratto agrario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

