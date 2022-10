L ingrediente principale nella miscela del curry - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ingrediente principale nella miscela del curry. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CURCUMA

L ingrediente principale nella miscela del curry

Vedi curry (disambigua). il curry (in hindi masala) è un condimento piccante di origine indiana usato per diverse pietanze. è composto da una miscela di...

curcuma longa l., 1753 (curcuma per antonomasia o zafferano delle indie o più raramente turmerico) è una pianta erbacea, perenne, rizomatosa della famiglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

