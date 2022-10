Indurito con l amido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indurito con l amido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIGIDO

Significato/Curiosita : Indurito con l amido

A volte ripiegato ad "u". è del tipo tuberoso e indurito. parte epigea: fusto eretto e semplice con foglie distanziate. è lievemente ingrossato ai nodi...

Disco rigido o disco fisso (conosciuto anche con il nome inglese di hard disk o hdd, acronimo di hard disk drive, lett. "unità a disco rigido"; rara... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con indurito; amido; indurito come certi cuori; Lo è un carattere indurito da brutte esperienze; indurito ... come il pane!; indurito con l'amido; Un composto come il glucosio o l amido ; Polveroso amido di patate; Produce tuberi ricchissimi di amido ; Dà tuberi ricchi di amido ; Cerca nelle Definizioni