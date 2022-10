Guida il Brunei - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guida il Brunei. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SULTANO

Significato/Curiosita : Guida il brunei

114.566667°e4.4; 114.566667 il brunei, ufficialmente denominato stato del brunei, dimora della pace (in malese nagara brunei darussalam), è una monarchia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sultano (disambigua). sultano (in arabo: , sulan, dal vocabolo sula, "forza", "autorità") è il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con guida; brunei; Chi lo guida sta lavorando; Li guida no i piloti; In Italia non può guida re, fumare né bere alcolici; I cinquanta sotto la guida di Giasone; Titolo di chi regna sul brunei ; Il massimo sovrano del brunei o dell Oman; È ricchissimo quello del brunei ; Guidano il brunei e l'Oman; Cerca nelle Definizioni